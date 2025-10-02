مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

برشلونة يتوج ببطولة كأس العالم لليد على حساب فيزبريم المجري

كتب : مصراوي

11:19 م 02/10/2025

برشلونة كرة يد

تُوّج فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني بلقب بطولة العالم للأندية "السوبر جلوب"، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وجاء تتويج الفريق الكتالوني بعد فوزه المثير على فيزبريم المجري في المباراة النهائية، التي امتدت إلى وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم برشلونة اللقاء بنتيجة 31-30، في واحدة من أكثر المباريات ندية وإثارة في البطولة.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، نجح فريق ماجديبورج الألماني في الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 32-23، لينال الميدالية البرونزية. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق الألماني 18-11.

برشلونة كرة يد برشلونة كأس العالم لكرة اليد مونديال اليد

