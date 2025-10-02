برشلونة يتوج ببطولة كأس العالم لليد على حساب فيزبريم المجري

تُوّج فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني بلقب بطولة العالم للأندية "السوبر جلوب"، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وجاء تتويج الفريق الكتالوني بعد فوزه المثير على فيزبريم المجري في المباراة النهائية، التي امتدت إلى وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم برشلونة اللقاء بنتيجة 31-30، في واحدة من أكثر المباريات ندية وإثارة في البطولة.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث، نجح فريق ماجديبورج الألماني في الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 32-23، لينال الميدالية البرونزية. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق الألماني 18-11.