"خداع كروي وفدية".. مقتل حارس مرمى سنغالي بعد خطفه في غانا

كتب : نهي خورشيد

10:03 م 19/10/2025

اللاعب الشاب الشيخ توري_1

سيطر الحزن على الوسط الرياضي في السنغال بعد مقتل لاعب كرة القدم الشاب الشيخ توري صاحب الـ 18 عاماً، بعدما فشلت عائلته في جمع المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه.

وأكدت وزارة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية في السنغال، في بيان رسمي وفاة اللاعب الشاب، مشيرة إلى أنه عُثر على جثمانه في غانا بعد أيام من اختطافه.

وخلال خوض الشيخ توري تدريباته في أكاديمية Esprit Foot Yeumbeul، تعرض للخداع من قبل مجموعة من المبتزين المسلحين، الذين أوهموه بأنه مدعو للمشاركة في اختبار للانضمام إلى نادٍ محترف.

ليتم اختطافه واحتجازه رهينة، قبل أن يطالب الجناة أسرته بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وبعد فشل أسرته في جمع المبلغ المطلوب، إلا نفذ الخاطفون تهديدهم وقتلوا الشاب.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السنغالية فتح تحقيق مشترك مع الشرطة الغانية لكشف ملابسات الجريمة، ومعرفة الجهات المسؤولة عنها، مشيرة إلى أن جثمان توري في طريقه حالياً إلى السنغال تمهيداً لدفنه، وفق ما نقلته صحيفة French Football Weekly.


اللاعب الشاب الشيخ توري

فيديو قد يعجبك:



