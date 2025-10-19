فيديو هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول
كتب - محمد عبد السلام:
-
-
-
-
-
-
-
نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف الفوز على ليفربول، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.
وسجل هدف فوز مانشستر يونايتد اللاعب هاري ماجواير في الدقيقة 84 من رأسية عجز الحارس عن تصديها، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بثنائية مقابل هدف.
وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة ليحتل المركز الرابع.
وبذلك الانتصار كسر فريق مانشستر يونايتد حاجز ملعب الأنفيلد الذي لم يفز عليه منذ عام 2016.
هاري ماغواير يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/0PBdXovOEh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025