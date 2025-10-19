مباريات الأمس
بعد رحيل بوستيكوجلو.. أقصر فترات التدريب في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

07:52 م 19/10/2025
    أنجي بوستيكوجلو مع كأس الدوري الأوروبي
    هدف تشيلسي الأول بمرمى نوتنجهام فورست
    سام الارديس
مع رحيل أنجي بوستيكوجلو عن القيادة الفنية لنوتنجهام فورست بعد 39 يومًا، دخل ضمن أقصر فترات التدريب عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد عهد أنجي بوستيكوجلو كمدرب لفريق نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز ثاني أقصر عهد في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 33 عامًا.

وأعلن نادي نوتنجهام رحيل المدرب بوستيكوجلو يوم السبت بعد الهزيمة 3-0 على أرضه أمام تشيلسي والتي تركته في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وكانت هذه هي الهزيمة السادسة لهم خلال ثماني مباريات منذ تولي المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير المسؤولية خلفا لنونو إسبيريتو سانتو.

ألارديس صاحب أقصر فترة حكم

يحمل سام ألارديس الرقم القياسي لأقصر فترة تدريب مع نادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى 30 يومًا في ليدز يونايتد خلال مايو ويونيو 2023.

وخاض ألارديس أربع مباريات انتهت بالهبوط، حيث خسر ثلاث لقاءات وتعادل في واحدة ورحل عندما انتهى عقده في 2 يونيو 2023.

أقصر فترات التدريب في تاريخ الدوري الإنجليزي

أقصر فترات التدريب الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست سام ألارديس نوتنجهام أنجي بوستيكوجلو

