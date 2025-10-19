إلغاء مباراة كرة قدم بعد ضرب حارس المرمى للمشجع.. ماذا حدث؟

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول سيلتقي نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد

تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد شهد تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد كالتالي: مامارداشفيلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، سوبوسلاي، إيزاك، مالك أليستر، محمد صلاح، برادلي، جاكبو، جرافينبيرخ.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف و4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

مانشستر يونايتد يحتل على الجانب الآخر المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الحادي عشر.

