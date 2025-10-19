مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد

كتب : مصراوي

06:10 م 19/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليفربول (2)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر يونايتد ضد ليفربول (2)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر يونايتد ضد ليفربول (2)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول (1)_1
  • عرض 8 صورة
    مانشستر يونايتد ضد ليفربول (3)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر يونايتد ضد ليفربول (1)
  • عرض 8 صورة
    تشيلسي ضد ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول سيلتقي نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد

تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد شهد تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد كالتالي: مامارداشفيلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، سوبوسلاي، إيزاك، مالك أليستر، محمد صلاح، برادلي، جاكبو، جرافينبيرخ.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف و4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

مانشستر يونايتد يحتل على الجانب الآخر المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الحادي عشر.

اقرأ أيضًا:
القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب بين المغرب و الأرجنتين

تصل لـ 1000 درهم.. طرح تذاكر مباريات السوبر المصري بتواجد الثلاثي الكبار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول ليفربول مانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد مباريات الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل