موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب : مصراوي

03:47 م 19/10/2025
يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية حين يستضيف نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراه ليفربول و مانشستر يونايتد

ليفربول سيستضيف نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول و مانشستر يونايتد

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025/26 برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف و 4 نقاط عن آرسنال المتصدر.

مانشستر يونايتد يحتل على الجانب الآخر المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز العاشر واثنتين عن برايتون صاحب المركز التاسع وثلاثة نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الثامن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ليفربول ضد مانشستر يونايتد موعد مباراه ليفربول ليفربول ضد مان يونايتد مانشستر يونايتد

