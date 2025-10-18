أعرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ونجح فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وقال يوريسيتش، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "من الصعب تحديد السر الأساسي وراء تألق الفريق في الفترة الماضية، لكن الشغف الدائم هو أساس كرة القدم".

وأضاف: "دائما ما نجد أن اللاعبون يرغبون، في تحقيق الكثير من الأهداف في مسيرتهم بكرة القدم، لذلك علينا أن نوفر لهم الأجواء المثالية والمناسبة لتحقيق هذا الأمر".

وتابع: "نجحنا اليوم في تحقيق لقبا جديدا مع الفريق، لذلك يمكنني القول بأننا ملوك أفريقيا، علينا أن نسعى بشكل مستمر للتطور وتقديم أفضل ما لدينا".

واختتم يوريسيتش تصريحاته: "أقوم دائما ببعض ردود الأفعال والتركات الحماسية على الخط، لتحفيز اللاعبين لتقديم الأفضل وإيصال هذه الطاقة والروح العالية لهم".

ويذكر أن الكرواتي يوريستش، نجح في قيادة بيراميدز لتحقيق 4 ألقاب، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث حقق الفريق ألقاب: "كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، كأس القارات الثلاث ولقب السوبر الأفريقي".

