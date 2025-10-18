مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

هدف الزمالك الخامس والسادس أمام ديكيداها في كأس الكونفدرالية (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

09:05 م 18/10/2025

الزمالك

واصل نادي الزمالك عروضه القوية في مواجهة ديكيداها الصومالي، مضيفاً الهدفين الخامس والسادس في المباراة المقامة حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف الخامس بعد تمريرة رائعة من أحمد حمدي اخترقت دفاعات الفريق الصومالي، ليستلمها خوان بيزيرا ببراعة وينفرد بالمرمى، قبل أن يضع الكرة بطريقة لوب من فوق الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83، أضاف الزمالك هدفه السادس بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المتألق بيزيرا الذي مرر الكرة بلمسة فنية رائعة إلى سيف جعفر، ليسددها الأخير بثقة داخل المرمى.

الزمالك أهداف الزمالك

