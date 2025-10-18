صلاح يستعد بدنياً لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ( صور)
كتب - محمد الميموني:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
يستعد محمد صلاح٬ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد غداً الأحد٬ ضمن منافسات الجولة ال8 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.
واختتم ليفربول تدريباته الاخيره اليوم لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد غد الأحد على ملعب "أنفيلد".
ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.