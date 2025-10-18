كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية؟

أرسنال يفوز على نظيره فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

يستعد محمد صلاح٬ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد غداً الأحد٬ ضمن منافسات الجولة ال8 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

واختتم ليفربول تدريباته الاخيره اليوم لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد غد الأحد على ملعب "أنفيلد".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.