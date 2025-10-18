مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

صلاح يستعد بدنياً لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ( صور)

كتب - محمد الميموني:

08:18 م 18/10/2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح

يستعد محمد صلاح٬ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد غداً الأحد٬ ضمن منافسات الجولة ال8 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

واختتم ليفربول تدريباته الاخيره اليوم لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد غد الأحد على ملعب "أنفيلد".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول

