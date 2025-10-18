مباريات الأمس
"يمكنه أن يأخذ أعضائك".. إعترافات قوية من لاعب تشيلسي بشأن دييجو كوستا

كتب : محمد القرش

06:32 م 18/10/2025
روى جون أوبي ميكيل النجم الأسبق لتشيلسي، ما كان يفعله دييجو كوستا في غرفة ملابس البلوز خلال فترته مع الفريق.

ووصفه جون أوبي ميكيل، زميل كوستا السابق، بأنه "مجنون تمامًا"، وادعى أنه كان يتحرش باللاعبين بشكل عشوائي أثناء وجودهم في غرفة الملابس، وأضاف أن جهل كوستا باللغة الإنجليزية جعل تصرفاته الغريبة أكثر حيرة بالنسبة للاعبين الآخرين.

وقال لاعب خط الوسط السابق في بودكاست "ذا أوبي ون" : "دييجو كوستا كان أكثر لاعب يمزح في تشيلسي، كان شخصًا مجنونًا جدًا"

وأضاف: "يدخل غرفة الملابس ويعبث، يكون جيدًا على أرض الملعب أثناء التدريب، لكن بعد التدريب في غرفة الملابس، يصبح مجنونًا تمامًا".

واختتم: "يصرخ، لا ينطق بكلمة إنجليزية، يشتم ويصرخ ويصيح ويرقص، يضرب الجميع بمنشفته، ويأخذ ما يستطيع أخذه، يمكنه أن يأخذ أعضائك الخاصة، كل شيء".

وفاز البلوز بلقبين خلال ثلاثة مواسم مع كوستا الذي قاد خط الهجوم، قبل خلافه مع أنطونيو كونتي في عام 2017 بسبب الضغط من أجل الانتقال إلى فريق تيانجين كوانجيان في الدوري الصيني الممتاز في منتصف الموسم بعد أن عرضوا على المهاجم راتبًا ضخمًا.

