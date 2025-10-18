مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

فيديو هدف تشيلسي الأول بمرمى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

05:24 م 18/10/2025
    هدف تشيلسي الأول بمرمى نوتنجهام فورست
تقدم اللاعب جوش أتشيمونج بهدف لفريق تشيلسي خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم السبت بمستضيفهم نوتنجهام فورست.

وحتى الآن فريق تشيلسي متقدم على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وسيحتل فريق تشيلسي حال استمرار التقدم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

تشيلسي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي

