فيديو هدف تشيلسي الأول بمرمى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
كتب - محمد الميموني:
تقدم اللاعب جوش أتشيمونج بهدف لفريق تشيلسي خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم السبت بمستضيفهم نوتنجهام فورست.
وحتى الآن فريق تشيلسي متقدم على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي تجمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
وسيحتل فريق تشيلسي حال استمرار التقدم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
⚽— EPL World (@EPLworld) October 18, 2025
هدف تشلسي الأول أمام نوتينغهام فوريست، عن طريق أتشيمبونغ 🥅pic.twitter.com/anBr55egvz