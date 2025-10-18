مباريات الأمس
هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟

كتب : هند عواد

02:34 م 18/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال

يعود المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، لكتيبة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد تعرضه للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب مصر، وغيابه لأكثر من شهر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، يوم 9 سبتمبر الماضي (قبل 39 يوما)، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكر موقع الإحصائيات العالمي "أوبتا"، أن جوارديولا، يمكن أن يرحب بثلاثي لاعبين عائدين، وهم عمر مرموش، ريان آيت نوري، وعبد القادر خوسانوف، الذين يقتربون من العودة من إصاباتهم، فيما يعتبر رودري هو الغائب الوحيد المؤكد قبل مباراة السبت.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره إيفرتون، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

