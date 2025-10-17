غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي غدا في الكونفدرالية

يستعد فريق ليفربول للعودة لمنافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الماضية، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مان يونايتد.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ويطمح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في مواصلة تألقه أمام مان يونايتد في مختلف البطولات، حيث تعد مباريات اليونايتد، من المباريات المفضلة لدى النجم المصري.

أرقام محمد صلاح أمام مان يونايتد في مختلف البطولات

وستكون مباراة الأحد المقبل، هى المباراة رقم 18 التي يواجه فيها صلاح فريق مان يونايتد، حيث لعب النجم المصري في 17 مباراة من قبل أمام اليونايتد.

وخلال 17 مباراة سابقة شارك فيها صلاح أمام اليونايتد، حقق صلاح الفوز في 7 مباريات، حضر التعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وسجل صلاح في شباك مان يونايتد الإنجليزي، 16 هدفا ونجح في تقديم 6 تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات والبطولات.

وشارك صلاح خلال الموسم الحالي رفقة فريق مان يونايتد في 10 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

