الثالث أفريقيا.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا قبل قرعة كأس العالم

تقدم منتخب مصر 3 مراكز في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل الفراعنة المركز الـ32 في التصنيف الشهري، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث المنتخبات الأفريقية، خلف المغرب صاحب المركز الـ12، ومنتخب السنغال الذي يحتل المرتبة الـ18.

وجاء ذلك قبل قرعة كأس العالم التي من المقرر أن تقام يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل، بعد أن يتم الإعلان عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

