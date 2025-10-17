مباريات الأمس
الكشف عن سبب وفاة أسطورة الملاكمة بعد العثور عليه "مشنوقا"

كتب : محمد القرش

10:51 ص 17/10/2025
بدأت التحقيقات في وفاة أسطورة الملاكمة ريكي هاتون أمس الخميس، بعد أيام قليلة من جنازته التي أدت إلى توقف مدينة مانشستر، في أعقاب الوفاة المأساوية البالغ من العمر 46 عاما.

وتم الكشف عن السبب "المؤقت" لوفاة ريكي هاتون في منزله، حيث أفادت الشرطة بأنه لا توجد ظروف مريبة، وأُحيلت وفاته إلى الطبيب الشرعي.

وعُقد تحقيق في محكمة الطب الشرعي بجنوب مانشستر في ستوكبورت، ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، لم يحضر أي فرد من عائلة هاتون جلسة الاستماع القصيرة.

وجاء ذلك بعدما أُبلغت المحكمة بأنه عُثر على هاتون فاقدًا للوعي في منزله، وقُدِّم سبب الوفاة مؤقتًا بأنه "مشنوق"، ومن المقرر أن يعقد تحقيق كامل في القضية في العشرين من مارس المقبل.

وقالت الطبيبة الشرعية أليسون موتش إن فتح التحقيق كان "خطوة قانونية مباشرة" للسماح بسماع تحقيق كامل.

وشوهد هاتون آخر مرة من قِبل أفراد عائلته يوم الجمعة 12 سبتمبر، وبدا بصحة جيدة، حسبما أُبلغت المحكمة، وقيل إنه عاد إلى منزله يوم السبت، لكنه لم يحضر فعالية كان من المقرر حضورها.

أسطورة الملاكمة ريكي هاتون مدينة مانشستر مانشستر الطب الشرعي

