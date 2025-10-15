"مشاعر لا توصف".. أول تعليق من نجل زيدان بعد مشاركته الأولي مع الجزائر

كشف النجم الويلزي جاريث بيل لاعب توتنهام وريال مدريد الأسبق، عن مخاوفه من الوقوع في الإفلاس رغم امتلاكه ثروة تُقدَّر بـ120 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم عقب كأس العالم 2022.

وكان بيل صاحب الـ 36 عاماً، خلال مشواره الكروي السابق من أعلى اللاعبين أجراً في العالم، خاصة بعد تمثيله صفوف ريال مدريد عام 2016 لمدة ست سنوات بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

أوضح بيل في تصريحات عبرموقع Front Office Sports أنه قلق للغاية بشأن مستقبله المالي بعد اعتزال كرة القدم، قائلاً:"كان هناك شيء واحد يخيفني دائماً، وهو أننا نقرأ في بعض الأحيان عن رياضيين يصلون إلى الإفلاس بعد اعتزالهم لأنهم لا يعرفون كيف يُديرون أموالهم".

وأضاف نجم الملكي الأسبق:"كثير من الرياضيين يعيشون حياة فارهة، لكني حاولت ألا أكون كذلك، وكنت دائم التفكير في ما ستكون عليه الحياة بعد التوقف عن اللعب".

وتابع:"عندما تنتهي مسيرتك، يتوقف الراتب، فكيف يُعيد الناس هيكلة حياتهم بعد ذلك؟لذلك حاولت منذ وقت مبكر تنويع استثماراتي، بحيث إذا فشل أحد المشاريع لا ينهار كل شيء".

كما تحدث بيل عن تجربته القصيرة في الدوري الأمريكي مع فريق لوس أنجلوس إف سي، قائلا:"أحببت وقتي هناك، وكنت أتمنى لو جئت مبكراً، لكن ما منع ذلك المبالغ الأكبر في أوروبا، من الصعب أن تتقاضى راتباَ أقل فقط من أجل تطوير اللعبة، رغم أننا جميعاً نتمنى ذلك".

وعقب اعتزال بيل كرة القدم بشكل نهائي، اتجه إلى العمل في مجال التحليل الرياضي عبر قناة TNT Sports، إذ شارك في تغطية نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي.

كما يمتلك يل عدة مشروعات تجارية في العاصمة الويلزية كارديف، منها مطعم Elevens Bar وPar 59، وهو بار ذو طابع رياضي مخصص للعبة الجولف المصغرة.