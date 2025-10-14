ضمن منتخب قطر التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الإمارات اليوم الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتمكن منتخب قطر اليوم الثلاثاء، في تحقيق الفوز على حساب المنتخب الإماراتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ، التي يتمكن فيها منتخب قطر من المشاركة في بطولة كأس العالم، بعد المشاركة في النسخة الماضية 2022، والتي استضافتها قطر على ملعبها.

ولم تكن مشاركة المنتخب القطري، في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم على المستوى المطلوب، حيث خاض المنتخب القطري، في النسخة الماضية 3 مباريات لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف.

وخاض العنابي 3 مباريات فقط في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم عام 2022، تلقى الهزيمة في الـ 3 مباريات، وودع البطولة من دور المجموعات.

وخلال 3 مباريات خاضها منتخب قطر في كأس العالم 2022، سجل تلقت شباكهم 7 أهداف، سجل لاعبوه هدف واحد فقط عن طريق محمد مونتاري.

