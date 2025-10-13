مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

2 2
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

2 4
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

"شيكوبانزا شارك أساسيًا".. أنجولا تختتم مشوارها بتصفيات المونديال بتعادل أمام الكاميرون

كتب : مصراوي

09:16 م 13/10/2025
اختتم منتخب أنجولا مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل السلبي مع مستضيفه الكاميروني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الزمالك شيكوبانزا أساسيًا مع منتخب أنجولا قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 90 بزميله ماريو بالبوديا لاعب الوسط.

التعادل رفع رصيد منتخب أنجولا إلى النقطة 12 في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا الوصيف، فيما رفع منتخب الكاميرون رصيده بعد التعادل إلى النقطة 19 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن منتخب كاب فيردي المتصدر الذي حصد بطاقة التأهل المباشرة.

شيكوبانزا منتخب أنجولا أنجولا ضد الكاميرون التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الزمالك

