"بعد كاب فيردي".. المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026

اختتم منتخب أنجولا مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل السلبي مع مستضيفه الكاميروني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الزمالك شيكوبانزا أساسيًا مع منتخب أنجولا قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 90 بزميله ماريو بالبوديا لاعب الوسط.

التعادل رفع رصيد منتخب أنجولا إلى النقطة 12 في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا الوصيف، فيما رفع منتخب الكاميرون رصيده بعد التعادل إلى النقطة 19 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن منتخب كاب فيردي المتصدر الذي حصد بطاقة التأهل المباشرة.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يظهر في سجلات الانتخابات الرئاسية الكاميرونية.. ما القصة؟ (صورة)

"عمل مع ثورب من قبل".. من هو كاي ستيفانس مدرب حراس الأهلي المحتمل؟