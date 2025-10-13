إصابة نجم برشلونة مع منتخب إسبانيا واستبعاده من المعسكر

كتب - محمد عبد الهادي:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، استبعاد فيران توريس، نجم برشلونة، من معسكر منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك قبل مواجهة بلغاريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن توريس شعر بآلام عضلية عقب مباراة "الماتادور" الأخيرة أمام جورجيا، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وكشفت نتائج الفحوصات عن إصابة اللاعب بإجهاد عضلي دون وجود تمزق أو إصابة تشريحية، إلا أن الجهازين الطبي والفني فضّلا استبعاده من مواجهة بلغاريا حرصًا على سلامته.

كما أكد الاتحاد الإسباني أنه تواصل مع الجهاز الطبي في نادي برشلونة لإطلاعه على تفاصيل حالة اللاعب وتطورها.