مدرب الأهلي الأسبق.. الكشف عن الجهاز الفني لفريق الزوراء العراقي

كتب : محمد القرش

01:57 م 13/10/2025

فريق الزوراء العراقي

كشف نادي الزوراء العراقي اسماء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما أعلن التعاقد مع عماد النحاس لقيادة الفريق فنيا حتى نهاية موسم 2025/26.

وتواجد محمد محسن أبو جريشة في منصب المدرب المساعد، بينما جاء محمد فتحي مدربا لحراس المرمى، وحسام فوزي كمدرب مساعد، ومازن عبد الستار مدرب لياقة البدنية، ومحمد هلال محلل أداء.

وكان الأهلي وجه الشكر لعماد النحاس عن الفترة التي قضاها مدربا للفريق الأول، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقبل الرحيل، خاض النحاس الفريق الأول للأهلي في 5 مواجهات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع المدير الفني الدنماركي، ياس ثورب، لمدة موسمين ونصف.

