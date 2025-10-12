مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

5 صور من غرفة ملابس منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

كتب - يوسف محمد:

08:28 م 12/10/2025
    غرف ملابس منتخب مصر (3)
    غرف ملابس منتخب مصر (1)
    غرف ملابس منتخب مصر (2)
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (7)

يلاقي المنتخب المصري اليوم الأحد نظيره منتخب غينيا بيساو، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي، لاتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لغرف ملابس المنتخب وكتب: "قميص منتخبنا شرف".

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات.

