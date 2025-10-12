5 صور من غرفة ملابس منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

10 صور من وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد القاهرة استعدادا لمباراة غينيا

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

يلاقي المنتخب المصري اليوم الأحد نظيره منتخب غينيا بيساو، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي، لاتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لغرف ملابس المنتخب وكتب: "قميص منتخبنا شرف".

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات.

