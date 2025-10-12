مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

مشادة حادة بين حارس مرمى ليفربول السابق وكريستيانو رونالدو (فيديو)

كتب : محمد القرش

07:47 م 12/10/2025
    كيليهر يحتفل بالتصدي لركلة جزاء رونالدو
    كريستيانو رونالدو من معسكر البرتغال
    رونالدو وجوتا في منتخب البرتغال
    رونالدو ما زال يحتفل بتأهل البرتغال إلى ربع نهائي أمم أوروبا 2024 (2)
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

دخل حارس مرمى ليفربول السابق، كيليهر، في مشادة كلامية حادة مع كريستيانو رونالدو قبل التصدي لركلة جزاء في مباراة البرتغال ضد إيرلندا.

وحقق منتخب البرتغال فوزا صعبا على نظيره الأيرلندي بهدف نظيف سجله روبن نيفيز برأسية في الدقيقة 91، ليكشف عن وشم زميله الراحل ديوجو جوتا.

لكنها كانت ليلة سيئة بالنسبة لرونالدو، بعدما نجح الحارس الايرلندي في التصدي لركلة الجزاء في الدقيقة 75.

وأنقذ كيليهر ركلة جزاء بحركة بهلوانية استخدم فيها ساقة ليحرم المهاجم من خطوة إلى هدفه رقم 1000 هدف في مسيرته الكروية، قبل أن يحتفل بشكل جنوني.

وأظهرت لقطات من المدرجات التوتر بين الثنائي في وقت مبكر من المباراة، حيث حاول رونالدو منع كيليهير من إضاعة الوقت من خلال وضع الكرة على الأرض لركلة مرمى والتصفيق في وجهه والإشارة إليه للإسراع.

ويتصرف كيليهر بطريقة غير مبالية، ويشير بإبهامه ساخرا إلى اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قبل أن يأخذ وقته في تنفيذ الركلة.

وفي النهاية، فاز منتخب البرتغال على نظيره الأيرلندي بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

@franfutbolllll Ronaldo vs Kelleher 👀 #ronaldo #kelleher #cristiano #football #fyp ♬ sonido original - Fran 🎙️

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليهر ليفربول البرتغال ضد أيرلندا تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 مشادة كيليهر ورونالدو كريستيانو رونالدو

