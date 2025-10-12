مشادة حادة بين حارس مرمى ليفربول السابق وكريستيانو رونالدو (فيديو)

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

دخل حارس مرمى ليفربول السابق، كيليهر، في مشادة كلامية حادة مع كريستيانو رونالدو قبل التصدي لركلة جزاء في مباراة البرتغال ضد إيرلندا.

وحقق منتخب البرتغال فوزا صعبا على نظيره الأيرلندي بهدف نظيف سجله روبن نيفيز برأسية في الدقيقة 91، ليكشف عن وشم زميله الراحل ديوجو جوتا.

لكنها كانت ليلة سيئة بالنسبة لرونالدو، بعدما نجح الحارس الايرلندي في التصدي لركلة الجزاء في الدقيقة 75.

وأنقذ كيليهر ركلة جزاء بحركة بهلوانية استخدم فيها ساقة ليحرم المهاجم من خطوة إلى هدفه رقم 1000 هدف في مسيرته الكروية، قبل أن يحتفل بشكل جنوني.

وأظهرت لقطات من المدرجات التوتر بين الثنائي في وقت مبكر من المباراة، حيث حاول رونالدو منع كيليهير من إضاعة الوقت من خلال وضع الكرة على الأرض لركلة مرمى والتصفيق في وجهه والإشارة إليه للإسراع.

ويتصرف كيليهر بطريقة غير مبالية، ويشير بإبهامه ساخرا إلى اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قبل أن يأخذ وقته في تنفيذ الركلة.

وفي النهاية، فاز منتخب البرتغال على نظيره الأيرلندي بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.