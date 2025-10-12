انطلقت اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب الوطني اليوم الأحد، أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ويغيب عن مباراة الفراعنة اليوم أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قائد المنتخب محمد صلاح، الذي قرر حسن استبعاده من اللقاء لإراحته.

ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 9 أهداف ويليه الجزائري محمد الأمين عمورة برصيد 8 أهداف.

1- محمد صلاح، مصر، 9 أهداف

2- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 8 أهداف

3- كاموري دومبيا، مالي، 8 أهداف

4- جوردان أيو، غانا، 7 أهداف

5- دينيس بوانجا، الجابون، 7 أهداف

