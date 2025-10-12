مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

1 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

3 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

صلاح في الصدارة ومطاردة جزائرية.. قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

كتب - يوسف محمد:

06:27 م 12/10/2025

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب الوطني اليوم الأحد، أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ويغيب عن مباراة الفراعنة اليوم أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قائد المنتخب محمد صلاح، الذي قرر حسن استبعاده من اللقاء لإراحته.

ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 9 أهداف ويليه الجزائري محمد الأمين عمورة برصيد 8 أهداف.

1- محمد صلاح، مصر، 9 أهداف

2- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 8 أهداف

3- كاموري دومبيا، مالي، 8 أهداف

4- جوردان أيو، غانا، 7 أهداف

5- دينيس بوانجا، الجابون، 7 أهداف

أقرأ أيضًا:

بعد أون سبورت.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وغينيا بيساو

"دون هزيمة".. رقم مميز ينتظر منتخب مصر في مباراة غينيا بالتصفيات المؤهلة للمونديال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المنتخب الوطني منتخب مصر منتخب غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟