تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

بسبب هانز فليك.. لامين يامال يفكر في الرحيل عن برشلونة

كتب : مصراوي

03:59 م 12/10/2025
يبدو أن مستقبل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، قد يشهد تحولًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن تزايد حالة الإحباط التي يعيشها اللاعب داخل صفوف النادي الكتالوني.

ووفقًا لما ذكره موقع "Defensa Central" الإسباني، فإن يامال يشعر بعدم الرضا بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له المدير الفني الألماني هانز فليك مؤخرًا، الأمر الذي أثر سلبًا على علاقته بالجهاز الفني ودفعه إلى التفكير جديًا في الرحيل عن الفريق، إذا استمرت الأوضاع الحالية.

وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بدأ يشعر بأن الثقة بينه وبين فليك تتراجع، وهو ما يجعله يدرس خيارات أخرى خارج برشلونة خلال المرحلة القادمة.

وفي تطور مفاجئ، كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن نادي باريس سان جيرمان أبدى استعدادًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في قيمة الصفقات من أجل التعاقد مع لامين يامال، ضمن خطة الإدارة الفرنسية لإعادة بناء الفريق بعد رحيل عدد من نجومه البارزين في السنوات الأخيرة.

