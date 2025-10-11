بعد 15 عاما.. شجار جديد بين نجوم تشيلسي وليفربول في مباراة الأساطير

أعلن النادي الأهلي منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي، مع المدرب الدنماركي جيس ثورب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس.

وكشف النادي الأهلي في وقت سابق، أن المدرب السويسري ثورب وقع على عقد لمدة موسمين ونصف لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجيس ثورب ليس غريبا بشكل كبير على التعامل مع المصريين، حيث أنه أكد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أمس الجمعة بمقر الأهلي بالجزيرة، على أنه زامل نجم المارد الأحمر محمود أبو الدهب من قبل خلال فترة لعبه.

ولم يكن أبو الدهب المصري الوحيد الذي زامل جيس ثورب، خلال مسيرته كلاعب كرة قدم، حيث سبق وزامله النجم المصري السابق عبد الستار صبري في فريق تيرول النمساوي.

وزاملا جيس ثورب صبري، خلال تواجد الثنائي معا في فريق تيرول النمساوي عام 1998.

