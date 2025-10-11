قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال بسبب اليونايتد

تم فرض عقوبة على نادي أرسنال لرفضه توفير الحصة الكاملة لمانشستر يونايتد في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات في يناير.

ولم يحصل مانشستر يونايتد إلا على 8 آلاف تذكرة للمباراة، أي أقل بألف تذكرة من استحقاقه وفقا لقواعد المسابقة.

وأشار أرسنال إلى مخاوف تتعلق بالسلامة كسبب لهذا القرار، وهو ما طعن فيه يونايتد لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تقديم عدة شكاوى إلى المنظمة في الفترة التي سبقت المباراة.

وكانت المقاعد المذكورة في الطبقة العليا من ملعب الإمارات الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، التابع لنادي أرسنال، قد تُركت فارغة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت اللجنة المهنية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن أرسنال حصل على غرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 ألف جنيه إسترليني الامتناع عن منح يونايتد حقوقه الكاملة.

وفاز اليونايتد بالمباراة بركلات الترجيح، حيث سجل جوشوا زيركزي ركلة الترجيح الحاسمة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

