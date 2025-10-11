مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

0 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال بسبب اليونايتد

كتب : محمد القرش

06:40 م 11/10/2025

خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تم فرض عقوبة على نادي أرسنال لرفضه توفير الحصة الكاملة لمانشستر يونايتد في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات في يناير.

ولم يحصل مانشستر يونايتد إلا على 8 آلاف تذكرة للمباراة، أي أقل بألف تذكرة من استحقاقه وفقا لقواعد المسابقة.

وأشار أرسنال إلى مخاوف تتعلق بالسلامة كسبب لهذا القرار، وهو ما طعن فيه يونايتد لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تقديم عدة شكاوى إلى المنظمة في الفترة التي سبقت المباراة.

وكانت المقاعد المذكورة في الطبقة العليا من ملعب الإمارات الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، التابع لنادي أرسنال، قد تُركت فارغة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت اللجنة المهنية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن أرسنال حصل على غرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 ألف جنيه إسترليني الامتناع عن منح يونايتد حقوقه الكاملة.

وفاز اليونايتد بالمباراة بركلات الترجيح، حيث سجل جوشوا زيركزي ركلة الترجيح الحاسمة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

اقرأ أيضًا:

انفجر في البكاء وكشف عن وشم.. لاعب يوجه رسالة إلى والده المتوفي (صور)

سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي اليونايتد أرسنال ضد اليونايتد قرار عاجل ضد أرسنال الاتحاد الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ -صور
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي