وعود متكررة وشكوى يوم الإثنين.. تقرير مغربي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك

4 جنسيات بينها المغربية.. من هو يونس إبراهيم موهبة برايتون المنتظرة في

فجر تقرير مغربي، مفاجأة بشأن المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنضم في الانتقالات الماضية من اتحاد طنجة.

وذكر موقع "المغرب سبورت"، أن اتحاد طنجة المغربي يستعد لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الزمالك، لتأخير القسط الأول من قيمة الصفقة.

وأشار الموقع إلى أن الشكوى ستكون يوم الإثنين المقبل، بعد فشل جميع محاولات التسوية الودية مع الزمالك، وانتظار إدارة اتحاد طنجة أكثر من اللازم.

وأضاف: "إدارة اتحاد طنجة تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولي الزمالك من أجل تسوية الوضع دون اللجوء إلى الفيفا، إلا أن الوعود المتكررة لم تُترجم إلى أفعال، ما جعل النادي يقرر اتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقه المالية".

وتعد الزمالك، في وقت سابق، بسداد 200 ألف دولار لاتحاد طنجة، يوم 6 أكتوبر، لكن الأمر لم يتم، مما أثار استياء مسؤولي اتحاد طنجة، الذين اعتبروا الأمر إخلالاً ببنود الاتفاق المبرم.

اقرأ أيضًا:

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

"قصص متفوتكش".. مكالمة أبو تريكة لحسن شحاتة.. وسخرية أحمد فهمي من ممدوح عيد