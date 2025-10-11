مباريات الأمس
علم فلسطين يظهر في احتفالات الجزائر بالتأهل لكأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

12:26 ص 11/10/2025
لم يغب العلم الفلسطيني عن احتفالات منتخب الجزائر، بعد الفوز على الصومال أمس الخميس وضمان الصعود إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب محاربي الصحراء، فوزا كبيرا على حساب الصومال أمس الخميس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليضمن التأهل رسميا للمونديال.

وعقب نهاية مباراة المنتخب الجزائري أمام الصومال، احتفل لاعبو الجزائر مع جماهيرهم وخلال الاحتفال منح يوسف البلايلي نجم هجوم منتخب الجزائر، قميصه لأحد الجماهير.

وحرص يوسف البلايلي، بعدما منح قميصه لأحد الجماهير، على وضع العلم الجزائري على كتفه ورفعه، كأحد أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، تجاه ما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعاد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعدما غاب عن آخر نسختين في البطولة، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة البرازيلي عام 2014.

منتخب الجزائر كأس العالم علم فلسطين

