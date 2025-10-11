مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

مقتل معلق رياضي على يد ثور.. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

05:01 ص 11/10/2025

المعلق الرياضي جيوم دي جراتسيا

قُتل المعلق الرياضي لدى قناة "يوروسبورت"، جيوم دي جراتسيا، أثناء مشاركته في مهرجان ركض الثيران.

وخلال مشاركته في فعاليات الركض مع الثيران "أبريفادو" صدمه أحد الثيران في جنوب فرنسا، حيث نُقل إلى مستشفى لكنه توفي بعد يومين متأثرا بالحادث.

انهالت التعازي على المعلق الذي وُصف بأنه "أحد أعظم أصوات يوروسبورت"، وجاء في بيان القناة: "يوم الأربعاء، تلقينا بحزن نبأ الوفاة العرضية لجيوم دي جراتسيا".

وأضاف: "كان جيوم، عضوًا في فريق تحرير يوروسبورت لمدة 26 عامًا، صحفيًا فريدًا، ذا رؤية ثاقبة، وشغوف، ترك بصمةً خالدة في تاريخ القناة".

واختتم البيان: "كان يتمتع بحدسٍ فطري، يُدرك الأمور قبل غيره بكثير، الاتجاهات والمسارات... هذه الروح الإبداعية، إلى جانب احترافية عالية، جعلته صحفيًا استثنائيًا".

