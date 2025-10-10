فيديو أهداف محمد علي بن رمضان في مباراة تونس و ساو توميه

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ياس ثورب اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي داخل مقر النادي بالجزيرة، بعقد لمدة عامين ونصف.

ويستعد ثروب لخوض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، يوم 18 أكتوبر الجاري أمام إيجل نوار البورندي، في إطار ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويطمح ثورب في تحقيق انطلاقة قوية مع المارد الأحمر، في أول مباراة سيقودها على رأس القيادة الفنية للفريق، الذي ستكون بمثابة جسر ثقة بينه وبين جماهير القلعة الحمراء.

والنتائج ترجح كافة ياس ثورب المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، في المباريات الافتتاحية التي خاضها مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل.

نتائج ثورب في المباريات الافتتاحية مع الفرق التي تولى تدريبها

وتولى ثورب القيادة الفنية للعديد من الفرق مثل: "أسبرج الدنماركي، منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ميتلاند، جينت البلجيكي، ثم جينك البلجيكي أيضًا، كوبنهاجن وأجسبورج الألماني".

وخلال 7 مباريات افتتاحية خاضها ثورب مع الفرق، التي تولى تدريبها من قبل، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات وحضر التعادل في مباراة وحيدة افتتاحية خاضها ثورب.

وفي 7 مباريات افتتاحية لثورب مع الفرق التي تولى تدريبها من قبل، تمكن لاعبوه من تسجيل 23 هدفا، تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

وكانت أكبر نتيجة حققها المدرب الدنماركي، في مباراته الأولى مع أي فريق تولى قيادته، هى مباراته مع منتخب الدنمارك تحت 21 عاما، التي حقق خلالها الدنمارك الفوز بسداسية نظيفة على حساب أندورا.

نتائج ثورب في مبارياته الافتتاحية

إسبيرج ضد نوردشيلاند الدنماركي، 2-1، في الدوري الدنماركي، عام 2011

الدنمارك تحت 21 عاما ضد أندورا تحت 21 عاما، 6-0، تصفيات بطولة أوروبا، عام 2013

نادي ميتلاند ضد لينكولن، 1-0، الدوري الدنماركي، عام 2015

جنت البلجيكي ضد كيه في أوستند، 4-0، الدوري البلجيكي، عام 2018

جينك ضد كيه في أوستند، 2-2، الدوري البلجيكي، عام 2020

كوبنهاجن ضد أفارتا، 2-1، الدوري الدنماركي، نوفمبر 2011

أوجسبورج ضد هادينهايم، 5-2، الدوري الألماني، عام 2023

