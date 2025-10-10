مباريات الأمس
سلسلة سقوط أمام أسود الأطلس.. 5 هزائم مصرية في عام واحد ضد المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

01:22 ص 10/10/2025
  عرض 13 صورة
تلقى منتخب مصر للمحليين خسارة جديدة أمام نظيره المغربي الرديف بهدفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الخميس ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

الهزيمة لم تكن مجرد تعثر ودي، بل جاءت لتعمق سلسلة نتائج سلبية تعاني منها المنتخبات المصرية بمختلف فئاتها أمام الكرة المغربية في الآونة الأخيرة.

ففي ظرف عام واحد فقط، تلقت الكرة المصرية خمس هزائم متتالية أمام المنتخبات المغربية.

نتائج منتخب مصر أمام المغرب :

المنتخب الأولمبي المغربي 6-0 مصر ببرونزية أولمبياد باريس.

منتخب المغرب تحت 17 سنة 5-1 مصر ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات تصفيات شمال أفريقيا.

منتخب المغرب تحت 20 سنة 2-1 مصر فى منافسات تصفيات شمال أفريقيا.

منتخب المغرب تحت 20 سنة 1-0 مصر فى نصف كأس أفريقيا للشباب.

منتخب المغرب الرديف 2-0 مصر في مباراة ودية استعدادًا لكأس العرب.

منتخب مصر الثاني مصر والمغرب نتائج مباريات مصر والمغرب كأس العرب

