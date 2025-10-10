مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

09:00 ص 10/10/2025

موقع تذاكر كأس العالم

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، البطولة المقامة بين شهري يونيو ويوليو العام المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتيك"، تستخدم الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم، نموذج "التسعير المتغير" للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المفترض إجراء التعديلات على أسعار التذاكر، بعد القرعة المقرر لها يوم 5 ديسمبر، لكن سجل المشجعون دخولهم إلى بوابة تذاكر الفيفا، وشاهدوا بالفعل بعض الأسعار التي كانت أعلى قليلاً من تلك التي كُشف عنها لأول مرة.

وارتفع سعر تذكرة الفئة الأولى لمباراة منتخب أمريكا في دور المجموعات، من 535 دولارا أمريكيا يوم الأربعاء إلى 565 دولارا أمريكيا يوم الجمعة؛ وارتفع سعر التذكرة من الفئة الثالثة من 185 دولارا أمريكيا إلى 205 دولارات أمريكية.

وقفز سعر الفئة الأولى لمباراة دور الـ16 على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، من 895 دولارًا (أكثر من 42 ألف) يوم الأربعاء إلى 935 دولارًا يوم الجمعة، ثم إلى 980 دولارًا يوم الإثنين.

منتخب مصر كأس العالم أسعار تذاكر كأس العالم ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم

