تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. ثلاثي بالهجوم

كتب- محمد عبدالهادي:

09:24 م 01/10/2025

خلال مباراة برشلونة وخيتافي (2)

كشف المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره باريس سان جيرمان.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي معقل البلوجرانا، مباراة برشلونة ضد بي اس جي ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري الأبطال.

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي- إريك جارسيا- باو كوبارسي- جيرارد مارتين.

وسط الميدان: فرانكي دي يونج- داني أولمو- بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال- فيران توريس- ماركوس راشفورد

برشلونة تشكيل برشلونة برشلونة وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك:



