مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

قميص جديد.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

كتب : هند عواد

01:15 م 01/10/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    قميص بيراميدز الجديد (2)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (4)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (7)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (2)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (6)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (5)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (1)
  • عرض 11 صورة
    قميص بيراميدز الثاني
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (3)
  • عرض 11 صورة
    قميص بيراميدز الجديد (1)

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مشواره في دوري أبطال أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفا على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

وغادر بيراميدز مقر فندق إقامته في العاصمة الرواندية كيجالي متوجها إلى ملعب كيجالي بيليه استاديوم، وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللعب والتشكيل.

ويخوض بيراميدز مباراته اليوم، بقميصه الثاني الجديد والذي يظهر لأول مرة هذا الموسم، وجاء القميص باللون الأخضر.

بيراميدز بيراميدز والجيش الرواندي كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز

