قميص جديد.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مشواره في دوري أبطال أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفا على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

وغادر بيراميدز مقر فندق إقامته في العاصمة الرواندية كيجالي متوجها إلى ملعب كيجالي بيليه استاديوم، وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللعب والتشكيل.

ويخوض بيراميدز مباراته اليوم، بقميصه الثاني الجديد والذي يظهر لأول مرة هذا الموسم، وجاء القميص باللون الأخضر.

