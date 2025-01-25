أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1 ـ 1 على استاد الاتحاد.

وجاء الهدف الأول لصالح تشيلسي يقدم توني مادويك في الدقيقة ال 3 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لمانشستر سيتي يقدم يوشكو جفارديول في الدقيقة 42 .

ويذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة.