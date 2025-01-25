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أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

08:39 م السبت 25 يناير 2025

تشيلسي ومانشستر سيتي

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1 ـ 1 على استاد الاتحاد.

وجاء الهدف الأول لصالح تشيلسي يقدم توني مادويك في الدقيقة ال 3 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لمانشستر سيتي يقدم يوشكو جفارديول في الدقيقة 42 .

ويذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

هدف تشيلسي مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي مرموش
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