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طائرة خاصة وعقارات فاخرة.. كم تبلغ ثروة كيليان مبابي؟

03:19 ص الجمعة 24 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

يُعد كيليان مبابي نجم كرة القدم الفرنسية، أحد أبرز اللاعبين في العالم، بل أنه ليس فقط نموذجًا رياضيًا بل أيضًا رمزًا للنجاح المالي، حيث أن نجاحاته داخل الملعب انعكست على عوائده الاقتصادية، ما جعله ضمن قائمة الأثرياء الشباب عالميًا.

كم تبلغ ثروة كيليان مبابي؟

وتُقدّر ثروة كيليان مبابي وفقاً لمجلة "فوربس" بنحو 180 مليون دولار أمريكي، و يُعتبر مبابي خامس أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم، بفضل راتبه الضخم مع نادي ريال مدريد وعقود الرعاية المتعددة.

مصادر دخل كليان مبابي

وثروة كليان مبابي، يجمعها النجم الفرنسي من خلال أكثر من مصدر دخل منها، الراتب السنوي مع الريال، حيث يبلغ راتب مبابي مع ريال مدريد حوالي 70 مليون دولار سنويًا، مما يجعله أحد أعلى الرياضيين أجرًا.

عقود الرعاية والإعلانات:

تحقق عقود الرعاية والإعلانات، التي يقوم بها مبابي مع شركات عالمية مثل Nike وHublot حوالي 20 مليون دولار سنويًا.

استثمارات وأصول:

يمتلك مبابي استثمارات في العقارات الفاخرة، من بينها منزل فاخر في باريس يطل على برج إيفل. كما يملك مجموعة سيارات فاخرة وطائرة خاصة.

ولا يتردد مبابي في الاستمتاع بثروته؛ حيث يمتلك طائرة خاصة بها غرف نوم وصالة سينما، إلى جانب شغفه بالموضة والسفر.

كليان مبابي كم تبلغ ثروة كليان مبابي ريال مدريد كليان مبابي لاعب ريال مدريد
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