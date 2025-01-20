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17 صورة ترصد أعنف التدخلات ضد ميسي

01:34 ص الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ميسي
  • عرض 14 صورة
    ميسي 1
  • عرض 14 صورة
    ليونيل ميسي 1
  • عرض 14 صورة
    تدخل مارسيلو ضد ميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخلات عنيفة على ليونيل ميسي
  • عرض 14 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخل قوي من بيبي ضد ليونيل ميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخل ضد ليونيل ميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخل قوي ضد ميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخل المدافع على برشلونة
  • عرض 14 صورة
    الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 14 صورة
    إصابة قوية لميسي
  • عرض 14 صورة
    تدخل راموس على ميسي
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يتمتع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، بمهارة خاصة واستثنائية، جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره الملايين من محبي كرة القدم حول العالم، أنه اللاعب الأهم والأفضل في تاريخ اللعبة.

ومع المهارة الكبيرة، التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني، بات بمثابة الكابوس للكثير من منافسيه، الذين أصبحوا يستعدون لمواجهة ليونيل ميسي، بشكل خاص ومختلف عن باقي المباريات، التي يشاركون بها.

والكثير من المدافعين والمنافسين بشكل عام، الذين يواجهون ال 37 عامًا، لا يجيدون طريقة لإيقافه سوى بالتدخلات العنيفة والخشنة، التي قد تتسبب في تعرض اللاعب لإصابات قوية.

وكثيرًا ما تعرض ليونيل ميسي لإصابات قوية، سواء خلال مشاركته مع منتخب بلاده أو برشلونة الإسباني، وهى تدخلات كادت أن تنهي مسيرته الكروية.

لمشاهدة أعنف التدخلات التي تعرض لها ليونيل ميسي، يمكن الإطلاع على الألبوم أعلاه:

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ليونيل ميسي برشلونة إنتر ميامي كرة القدم أعنف التدخلات ضد ميسي
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