17 صورة ترصد أعنف التدخلات ضد ميسي

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يتمتع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، بمهارة خاصة واستثنائية، جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره الملايين من محبي كرة القدم حول العالم، أنه اللاعب الأهم والأفضل في تاريخ اللعبة.

ومع المهارة الكبيرة، التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني، بات بمثابة الكابوس للكثير من منافسيه، الذين أصبحوا يستعدون لمواجهة ليونيل ميسي، بشكل خاص ومختلف عن باقي المباريات، التي يشاركون بها.

والكثير من المدافعين والمنافسين بشكل عام، الذين يواجهون ال 37 عامًا، لا يجيدون طريقة لإيقافه سوى بالتدخلات العنيفة والخشنة، التي قد تتسبب في تعرض اللاعب لإصابات قوية.

وكثيرًا ما تعرض ليونيل ميسي لإصابات قوية، سواء خلال مشاركته مع منتخب بلاده أو برشلونة الإسباني، وهى تدخلات كادت أن تنهي مسيرته الكروية.

لمشاهدة أعنف التدخلات التي تعرض لها ليونيل ميسي، يمكن الإطلاع على الألبوم أعلاه:

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