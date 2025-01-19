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مانشستر سيتي يقسو على إبسويتش تاون بسداسية في الدوري الإنجليزي

08:50 م الأحد 19 يناير 2025

خلال مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون التي أقيمت اليوم الأحد 19 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل على ملعب بورتمان رود.

سجل أهداف مانشستر سيتي كلا من، فيليب فودين في الدقيقة 27، ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 30، فيليب فودين في الدقيقة 42، جيريمي دوكو في الدقيقة 49، إيرلينج هالاند في الدقيقة 57، جيمس ماكاتي في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 38 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد إيبسويتش تاون عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر.

مانشستر سيتي إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي
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