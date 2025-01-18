كريستال بالاس يفوز على وست هام بثنائية في الدوري الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة كريستال بالاس ووست هام يونايتد أمام نظيره وست هام يونايتد التي أقيمت اليوم السبت 18 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كريستال بالاس الفوز على نظيره وست هام بثنائية دون مقابل على ملعب لندن الأولمبي.

سجل هدفي كريستال بالاس فيليب ماتيتا في الدقيقة 48 و 89.

أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب وست هام كونستانتينوس في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس نقاطه إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر.