حب في السر.. قصة فينيسيوس جونيور وعارضة الأزياء ماريا جوليا

كتب- محمد عبدالهادي:

تتزايد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وعارضة الأزياء البرازيلية الشابة ماريا جوليا مازالي.

ورغم أن الأخبار بدأت بتكهنات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن رحلة فينيسيوس الأخيرة إلى دبي سلطت الضوء بشكل أكبر على طبيعة العلاقة بينهما.

في البداية، كانت الشائعات تستند إلى ملاحظات صغيرة، مثل المتابعين المشتركين بين فينيسيوس ومازالي عبر إنستجرام، ولكن مع نهاية عام 2024، زادت الأدلة بشكل كبير.

ونشر كل منهما صورًا من دبي خلال نفس الفترة، حيث أظهرت المنشورات أنشطتهما في الصحراء ومشاهدة الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي، وهو ما عزز من التكهنات حول قضائهما الوقت معًا.

وما زاد القصة إثارة هو إعجاب فينيسيوس بأحد منشورات مازالي التي ظهرت فيها وهي تستعرض فستانًا جديدًا، هذه الخطوة أشعلت الشائعات، إلا أن الدليل الأقوى جاء من صورة نشرتها مازالي وهي داخل مصعد، حيث ظهر هاتفها المحمول بوضوح يحمل صورة فينيسيوس جونيور على جرابه، ما رفع الشكوك إلى مستوى جديد من التأكيد.

ماريا جوليا مازالي، البالغة من العمر 19 عامًا، تعمل كمؤثرة وعارضة أزياء شهيرة، وتعتبر وجهًا دعائيًا للعديد من العلامات التجارية الكبرى، ومع تصاعد التكهنات، يبقى الجمهور في انتظار تصريحات رسمية لتأكيد أو نفي طبيعة هذه العلاقة.