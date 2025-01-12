روبي فاولر يهاجم نجم ليفربول:"نكررها منذ 3 سنوات لا يُناسب الفريق"

كتب - محمد عبدالهادي:

واجه داروين نونيز، مهاجم ليفربول، موجة جديدة من الانتقادات بعد أدائه أمام أكرينجتون ستانلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على الرغم من مساهمته في صناعة هدف لزميله ديجو جوتا خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-0.

و كان أسطورة النادي روبي فاولر من بين أبرز المنتقدين، مشيرًا إلى أن نونيز لا يبدو الخيار الأنسب للفريق بسبب أدائه غير المكتمل وإهداره للفرص التهديفية.

انتقاد روبي فاولر لمهاجم ليفربول نونيز

يرى أسطورة ليفربول، روبي فاولر، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لا يُعد الخيار المثالي للريدز، مستندًا إلى الأداء الذي قدمه اللاعب أمام أكرينجتون ستانلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فاولر خلال حديثه على قناة ITV: "نحن نكرر نفس النقاش منذ عامين أو ثلاثة، نعتبره لاعبًا غير مكتمل، ولا يمكننا الاستمرار في هذا النهج، كلما رأيته يلعب، أزداد قناعة بأنه لا يناسب ليفربول."

وأضاف: "قد ينتقدني البعض بسبب هذا الرأي لأنه يعمل بجد ولكن دون تسجيل أهداف".

أرقام نونيز مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

يذكر أنن نونيز شارك مع ليفربول هذا الموسم في 15 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين فقط.

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