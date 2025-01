معادلة أسطورة ليفربول.. محمد صلاح يخسر رقمين قياسيين في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

كان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قريبا من إنجازا تاريخيا، إلا أنه حُرم منه بعد فوز السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر.

A seriously impressive month for @NUFC's star striker ⚫️⚪️



Alexander Isak is December's @EASPORTSFC Player of the Month winner!#PLAwards pic.twitter.com/Zw6Pwuup4W