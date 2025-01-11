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معادلة أسطورة ليفربول.. محمد صلاح يخسر رقمين قياسيين في الدوري الإنجليزي

11:58 ص السبت 11 يناير 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

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كتبت-هند عواد:

كان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قريبا من إنجازا تاريخيا، إلا أنه حُرم منه بعد فوز السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر.

وفاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، 6 مرات من قبل، ليأتي في المركز الثالث ضمن اللاعبين الأكثر فوزا بالجائزة الفردية، متساويا مع كريستيانو رونالدو وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

وحرم فوز إيزاك بجائزة لاعب الشهر، محمد صلاح من معادلة الرقم القياسي للثنائي سيرجيو أجويرو وهاري كين، الأكثر حصدا للجائزة بواقع 7 مرات.

وكان صلاح قريبا من معادلة رقمه في الموسم الأول له مع ليفربول 2017-18، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في شهرين متتاليين، إذ أنه حصد الجائزة في شهر نوفمبر 2024.

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