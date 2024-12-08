"لاعب عربي السبب".. لماذا رفض لاعبو مانشستر يونايتد ارتداء شارة المثليين؟

كتبت-هند عواد:

كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، قرار لاعبي الفريق بعدم ارتداء شارة المثليين "ألوان قوس قزح"، في مباراة إيفرتون الماضية، بالدوري الإنجليزي.

ويضم نادي مانشستر يونايتد، المغربي نصير مزراوي، الذي رفض ارتداء الشارة، على خطى المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون.

وقال روبن أموريم، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "لقد كان قرارًا جماعيًا للاعبين، كما ينبغي أن يكون. هناك ثلاثة أشياء صعبة يجب إدارتها، هناك قيم النادي، لا شك في أن هذا النادي يؤمن بما يؤمن به ويقاتل من أجله، ثم هناك الدين، الذي يتعين عليك احترامه، ومن قيمنا احترام الآراء الأخرى".

وأوضح: "والأمر الثالث يتعلق بالمجموعة، لن أترك مزراوي بمفرده، فنحن فريق واحد. أغلب اللاعبين يؤمنون بشيء واحد، لكنهم رأوا لاعبًا واحدًا بمفرده وقالوا دعونا نكون معًا، إنها ثلاثة أشياء يتعين علينا إدارتها واحترامها، وهي قضية صعبة معالجتها. أعتقد أننا قمنا بذلك بطريقة جيدة، يجب علينا احترام كل شيء ولكن يجب علينا أيضًا احترام دين نوس وثقافته."

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك قد يشكل مشكلة محتملة في المستقبل، قال: "لا أعلم ما إذا كان نصير سيغير دينه ومعتقداته، سنتناول الأمر في حينها إذا كان ضروريا، لكنه قرار صعب حقا".

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