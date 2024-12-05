ماذا قدم محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد؟ (إحصائيات)

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"أفضل لاعب في الموسم".. تقييمات الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح ضد

كتبت-هند عواد:

قدم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أداءا مميزا ضد نيوكاسل يونايتد، بصناعة الهدف الأول وتسجيل هدفين.

ورغم تعادل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد 3-3، إلا أن محمد صلاح كان أفضل لاعب في المباراة، وحصل على تقييم 9.1/10، وفقا لموقع الإحصائيات والأرقام "Sofascore".

وجاءت إحصائيات وأرقام محمد صلاح في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفين

صنع هدفا

لمس الكرة 50 مرة

تمريرات صحيحة 20/28 (71%)

كرات طويلة 2/2

التسديد على المرمى 2

التسديد خارج المرمى 1

1 خطأ

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