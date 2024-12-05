ماذا قدم محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد؟ (إحصائيات)
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كتبت-هند عواد:
قدم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أداءا مميزا ضد نيوكاسل يونايتد، بصناعة الهدف الأول وتسجيل هدفين.
ورغم تعادل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد 3-3، إلا أن محمد صلاح كان أفضل لاعب في المباراة، وحصل على تقييم 9.1/10، وفقا لموقع الإحصائيات والأرقام "Sofascore".
وجاءت إحصائيات وأرقام محمد صلاح في المباراة كالآتي:
لعب 90 دقيقة
سجل هدفين
صنع هدفا
لمس الكرة 50 مرة
تمريرات صحيحة 20/28 (71%)
كرات طويلة 2/2
التسديد على المرمى 2
التسديد خارج المرمى 1
1 خطأ
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