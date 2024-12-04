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هدف تقدم نيوكاسل يونايتد على ليفربول في الشوط الأول

10:46 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

احتفال إيزاك

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كتب - يوسف محمد:

نجح لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيزاك، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك ليفربول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح إيزاك في إحراز الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بين ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، عن طريق إيزاك.

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