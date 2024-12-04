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ديربي الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

11:25 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

فريق أرسنال

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كتب- محمد خيري:

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد، في مواجهة من العيار الثقيل، بقمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، في العاشرة والربع من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الإمارات، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق فوزا كبيرا في الجولة الماضية، على وست هام، بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز فريق مانشستر على نظيره إيفرتون 4\0.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

وسوف تنقل مباراة أرسنال مع نظيره مان يونايتد في العاشرة والربع مساء اليوم، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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القناة الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي
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