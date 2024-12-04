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حكاية أول لاعب رفض ارتداء شارة المثليين في الدوري الإنجليزي

08:31 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    البوسني أحمدهودزيتش (1)
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    البوسني أحمدهودزيتش (2)
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    أحمدهودزيتش مع منتخب بلاده ضد مبابي
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كتبت-هند عواد:

رفض المحترف المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، ارتداء شارة المثليين، في الجولتين الـ13 والـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعيد هذا الأمر الأذهان إلى أول لاعب يرفض ارتداء هذه الشارة في البريميرليج.

وظهرت ظاهرة ارتداء قادة الأندية في الدوري الإنجليزي، شارة المثليين، لأول مرة في عام 2013، وكان البوسني أنيل أحمدهودزيتش قائد فريق شيفيلد يونايتد، أول قائد يرفض ارتداء شارة المثليين الجنسيين "قوس قزح".

ففي الموسم الماضي 2023، رفض أحمدهودزيتش، ارتداء الشارة، وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إنه رفض الأمر لأسباب دينية.

وولد أنيل أحمدهودزيتش مدافع شيفيلد يونايتد في السويد لأبوين بوسنيين، وشارك في 24 مباراة مع منتخب البوسنة والهرسك، لكنه لن يمثل منتخبه الوطني مرة أخرى، بعدما رفض الاستدعاء الأخير، ليخطره الاتحاد البوسني لكرة القدم، بعد الاستدعاء للمنتخب مرة أخرى.

أنيل أحمدهودزيتش سيفيلد يونايتد سام مرسي إيبسويتش تاون ارتداء شارة المثليين الدوري الإنجليزي
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