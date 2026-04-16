الصين تحث إيران على فتح مضيق هرمز

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، شدد الوزير على أنه في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر الممر المائي.

وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق، مشيرا إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.

أكد أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار والمفاوضات، التي قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم، مضيفا أن الصين مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.