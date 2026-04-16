الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

21:00

بولونيا

رغم الحرب.. هل ستُشارك إيران في كأس العالم 2026؟

كتب : مصراوي

04:23 ص 16/04/2026

منتخب إيران

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، أن إيران ستشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "إيران ستأتي بالتأكيد نأمل أن يكون الوضع سلميا بحلول ذلك الوقت، وهذا سيساعد بالتأكيد".

وأضاف، متحدثا عن مباريات المنتخب الإيراني المقررة في الولايات المتحدة في يونيو: "لا بد لإيران من الحضور، فهم يمثلون شعبهم، وقد تأهلوا، واللاعبون يرغبون في اللعب".

كانت مشاركة إيران في البطولة العالمية موضع شك، بسبب الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

قال إنفانتينو: "يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة إذا لم يكن هناك من يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها فنحن نقوم بهذه المهمة".

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 يونيو المقبل، وتلعب إيران في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إيران إيران مشاركة إيران في كأس العالم الفيفا كأس العالم حرب إيران وأمريكا

