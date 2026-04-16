رغم الحرب.. هل ستُشارك إيران في كأس العالم 2026؟

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، أن إيران ستشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "إيران ستأتي بالتأكيد نأمل أن يكون الوضع سلميا بحلول ذلك الوقت، وهذا سيساعد بالتأكيد".

وأضاف، متحدثا عن مباريات المنتخب الإيراني المقررة في الولايات المتحدة في يونيو: "لا بد لإيران من الحضور، فهم يمثلون شعبهم، وقد تأهلوا، واللاعبون يرغبون في اللعب".

كانت مشاركة إيران في البطولة العالمية موضع شك، بسبب الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

قال إنفانتينو: "يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة إذا لم يكن هناك من يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها فنحن نقوم بهذه المهمة".

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 يونيو المقبل، وتلعب إيران في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وفقا لسكاي نيوز.