أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ذروة ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، إذ أنه من المتوقع أن تُسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية في الظل.

أضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الرياح تنشط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناه والقاهرة الكبرى وسيناء.

وتابعت أن هذه الرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وقد تمتد إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء وخليجي السويس والعقبة ومناطق من: "السلوم- مطروح- سيوة".